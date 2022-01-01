Максим Артамонов На Aviasales.ru появилась туристическая карта «Короче, Пермь» В неё можно добавлять новые места и объекты культуры Поделиться Твитнуть

На сайте по поиску дешевых авиабилетов Aviasales.ru появилась туристическая карта «Короче, Пермь». Жители и гости города смогут прогуляться по известным и локальным местам Перми — достопримечательностям, кафе, паркам и скверам.

Компания совместно с пермским экскурсоводом Сергеем Зеленкиным создала кастомизированную карту города «Короче, Пермь».

На карте город разделён на восемь тематических зон: «Прогулки и кислород» (Черняевский лес), «Студенты и парки» (Экстрим-парк, Ботанический сад и кампус Пермского университета), «Местный Манхэттен» (территория пермской эспланады), «Музейный квартал» (Художественная гелерея, Музей древностей, Театр оперы и балета), «Пермь 2.0» ( от стадиона «Динамо» до улицы Островского), «Старый центр» (набережная Камы, микрорайон Разгуляй), «Советщина» (Мотовилиха), «Променады и шашлыки» (от улицы Смирнова до Мотовилихинского пруда).

Гиды, фотографы и знатоки города могут дополнить эту карту. Посмотреть её можно по ссылке.

«Короче от Авиасейлс» — это карты, которые сервис делает вместе со «своими людьми» — тревел-экспертами в разных городах. За короткое время любой пользователь может узнать всё самое основное о местах в том или ином городе.

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