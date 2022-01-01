Максим Артамонов
На Aviasales.ru появилась туристическая карта «Короче, Пермь»
В неё можно добавлять новые места и объекты культуры
На сайте по поиску дешевых авиабилетов Aviasales.ru появилась туристическая карта «Короче, Пермь». Жители и гости города смогут прогуляться по известным и локальным местам Перми — достопримечательностям, кафе, паркам и скверам.
Компания совместно с пермским экскурсоводом Сергеем Зеленкиным создала кастомизированную карту города «Короче, Пермь».
Гиды, фотографы и знатоки города могут дополнить эту карту. Посмотреть её можно по ссылке.
«Короче от Авиасейлс» — это карты, которые сервис делает вместе со «своими людьми» — тревел-экспертами в разных городах. За короткое время любой пользователь может узнать всё самое основное о местах в том или ином городе.
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