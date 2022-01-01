Максим Артамонов В Пермском крае начала работать «горячая линия» по вопросам осеннего призыва при омбудсмене Звонки принимаются ежедневно Поделиться Твитнуть

С 1 ноября стартовала «горячая линия» Уполномоченного по правам человека в Пермском крае по вопросам призыва на военную службу граждан в период осенней призывной компании. Об этом сообщается на сайте краевого омбудсмена.

Телефон «горячей линии»: 8 (342) 217-76-47.

Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 (по пятницам до 17.00), перерыв — с 13:00 до 14:00.

Напомним, с 1 ноября в Пермском крае, как и в остальных российских регионах, начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря. По словам военного комиссара Пермского края Александра Коковина, солдаты-срочники не будут участвовать в спецоперации, а норму призыва из Прикамья снизят.





В рамках осенней призывной кампании в армию будет призвано около 3 тыс. человек. А всего в российских регионах призовут 120 тыс. человек.

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