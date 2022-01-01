В Перми планируют закрыть автобусный маршрут № 78 из Орджоникидзевского района Вместо него введут дополнительные рейсы на маршруте № 77 Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми с 1 декабря планируется закрыть маршрут № 78 «Микрорайон Кислотные Дачи — ПНИПУ». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города. В этот день заканчивается контракт с перевозчиком, и продлевать его не планируют.

В ведомстве пояснили, что маршрут неудобен для пассажиров: интервал движения составляет 20 мин., кроме того, маршрут не работает по выходным дням.

Чтобы сделать транспортное сообщение для жителей микрорайонов Кислотные дачи и Чапаевский удобнее, решено вместо автобусов № 78 пустить дополнительные рейсы на маршруте № 77.

Предполагается, что автобусы этого маршрута начнут обслуживать остановки «Школьная», «Улица Генерала Черняховского» и «Улица Уссурийская». Также пассажирский транспорт будет совершать заезд в микрорайон Чапаевский. Автобусы укороченных рейсов будут обозначаться как № 77К.

Таким образом, жители Кислотных Дач и Чапаевского получат прямую связь с ул. Пушкина и Центральным рынком, пиковые интервалы движения составят около 10 мин., кроме того, маршрут № 77 работает и в будни, и в выходные.

В департаменте также отметили, что окончательное решение о судьбе маршрута № 78 примут на основании анализа пассажиропотока.

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