Елена Синица В ноябре жителей Прикамья ждёт умеренно тёплая погода Заметное похолодание ожидается во второй декаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ноябрь ожидается немного теплее климатической нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В первые три дня ожидаются дожди, переходящие в снег. Ближе к 5-7 ноября осадки прекратятся, но похолодания не прогнозируется. Температура воздуха будет чуть ниже 0 градусов, лишь на севере и на востоке ночью до -5…-8.





Уже к 10 ноября температура опустится до -7…-12 градусов. Также в конце первой декады возможно установление снежного покрова по всей территории края, который уже может стать устойчивым, говорят синоптики.





Во второй декаде месяца также ожидается прирост высоты снежного покрова. Температура воздуха в Перми составит -4…-6˚. В конце месяца средняя температура ожидается около нормы, а количество осадков прогнозируется больше нормы.

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