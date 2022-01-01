Елена Синица За год объём выданных автокредитов в Пермском крае снизился на 26,8% За третий квартал 2022 года объём выданных потребкредитов составил 4,12 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за третий квартал 2022 года объём выданных потребкредитов составил 4,12 млрд руб. Это на 26,8% меньше, чем в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем край входит в ТОП-30 регионов- лидеров по динамике объёма выданных потребкредитов, занимая 11-ое место.





В целом по стране в третьем квартале 2022 года было выдано автокредитов на сумму 184,9 млрд руб. или на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда — 303,1 млрд руб.).





Наибольший объем выданных автокредитов за этот период отмечен в Москве (17,16 млрд руб.), Московской области (13,62 млрд руб.), Санкт-Петербурге (12,13 млрд руб.), Краснодарском крае (8,73 млрд руб.) и Республике Татарстан (7,88 млрд руб.).

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