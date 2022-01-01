Елена Синица В Перми временно запретят парковаться на двух улицах Речь идёт об участках улиц Сибирской и Петропавловской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на участках улиц Сибирской и Петропавловской с 4 ноября временно нельзя будет использовать платные парковки. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, с 4 ноября по 31 августа припарковаться не получится на ул. Сибирской на участке от Монастырской до Пермской. С этого же дня, но до 10 июня запрет на парковку будет действовать на ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта.





Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Перми начали работу четыре плоскостные парковки. Правда, на одной из них — на ул. Попова — накануне исчезли информационные знаки. Момент демонтажа был зафиксирован системой видеонаблюдения.

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