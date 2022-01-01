Стенд «Уралхима» и «Уралкалия» на выставке «Образование и карьера» посетили около 40 тыс. человек Поделиться Твитнуть

фото: Виктория Тарасенко

«Уралхим» и «Уралкалий» представили объединённый стенд на выставке «Образование и карьера», которая прошла в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо» с 27 по 30 октября.

Около 40 тыс. жителей Перми и гостей города смогли получить консультации по интересующим вопросам о подразделениях Группы, расположенных в Пермском крае. Чаще всего посетители стенда интересовались востребованными в компаниях профессиями, возможностями прохождения производственной практики или стажировки, а также наличием профильных учебных заведений.





Мария Момотюк, менеджер по образовательным проектам АО «ОХК «Уралхим»:





— К нашему стенду был большой интерес со стороны школьников и студентов. Им, прежде всего, хотелось узнать, кем они смогут видеть себя в нашей Компании. Мы помогли сориентироваться в образовательных программах. На сегодняшний день Группа взаимодействует со всеми ступенями образования: школами, средними учебными заведениями и вузами. Мы стремимся привлекать молодые таланты с самых ранних ступеней, чтобы они были адаптированы к специфике наших производств.





Прямо на стенде желающие трудоустроиться в «Уралхим» и «Уралкалий» могли пройти профориентационный тест, позволяющий определить тип личности соискателя и наиболее подходящие профессии. Кроме того, специалисты кадровой службы помогали посетителям стенда правильно составить резюме, потренироваться в собеседовании и узнать о секретах его успешного прохождения.





Большой интерес вызвала викторина с вопросами о компаниях. За правильные ответы участники выставки получали призы. Самые смелые с помощью очков виртуальной реальности смогли спуститься в калийную шахту и увидеть работу добывающих комбайнов. Эта передовая технология обучения персонала уже несколько лет применяется в самых разных подразделениях «Уралхима» и «Уралкалия».





Полина Тотьмянина, студентка третьего курса Колледжа профессионального образования ПГНИУ:





— В колледже я учусь на специальности «Информационные системы и программирование». «Уралхим» и «Уралкалий» — это перспективные компании, которые активно внедряют инновации и выпускают продукцию, полезную для страны и планеты в целом. Я хотела бы пройти там практику, возможно, даже поработать. Я уверена, что там мне помогут найти себя и научиться новому.

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