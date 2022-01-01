Елена Синица Количество клиентов кикшеринга в Перми выросло в 2,5 раза За полгода пермяки проехали почти 4,5 млн км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кикшеринг Whoosh завершил сезон в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали в компании, за полгода сезона пермяки проехали почти 4,5 млн км на самокатах сервиса. Это в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне. Количество пользователей сервиса увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.





Чаще всего электросамокаты использовались, чтобы доехать от остановок общественного транспорта до дома или работы, от дома — до торгового центра, центров деловой и социальной активности.





Доля транспортных поездок увеличилась на 7% по сравнению с прошлым сезоном и составила 82%. Самыми популярными маршрутами для поездок на самокатах Whoosh стали Комсомольский проспект, ул. Революции и ш. Космонавтов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.