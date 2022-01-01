Работа плоскостной парковки на ул. Попова в Перми началась с похищения знаков Их демонтаж был зафиксирован камерами видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Демонтаж знаков на плоскостной парковке был зафиксирован камерами видеонаблюдения

С 1 ноября в Перми начали работу четыре плоскостные парковки. Правда, на одной из них — на ул. Попова — накануне исчезли информационные знаки. Момент демонтажа был зафиксирован системой видеонаблюдения.

«Если бы противники плоскостных парковок внимательнее читали новости, то знали бы, что все внеуличные стоянки оборудованы системами фотовидеофиксации, — прокомментировали происшествие в тг-канале администрации города. — Плоскостной парковке на ул. Попова в районе здания по ул. Ленина, 68/2 — быть, ведь новые знаки здесь появятся в ближайшее время. А вот «нехорошим людям» придётся объясняться в полиции, куда направлено заявление с приложением всех фото и видео».

Напомним, плоскостные муниципальные парковки с сегодняшнего дня также работают вблизи здания по ул. Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по ул. Революции, 22 и 24.

В отличие от парковок на проезжей части они рассчитаны на длительное использование. Здесь можно оставить машину на весь день — с 9 до 19 час., а заплатить только за шесть. Сумма оплаты составит 120 руб. Оплачивать использование плоскостной парковки нужно в течение 20 минут с момента въезда на неё (при размещении автомобиля многодетной семьи — в течение 120 минут с момента въезда на парковку).

При этом плата за пользование плоскостными парковками не будет взиматься в выходные и праздничные дни, а также с 19 до 9 час. по будням.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.