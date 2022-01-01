Максим Артамонов С 1 ноября в Перми начнут работать четыре плоскостные парковки Они обойдутся автомобилистам в 20 руб. за час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как подтвердили в Пермской дирекции дорожного движения, с 1 ноября в городе начнут работу четыре плоскостные муниципальные парковки. Они будут расположены на пересечении улиц Ленина и Попова в районе дома по ул. Ленина, 68/2, вблизи здания по ул. Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по ул. Революции, 22 и 24.

По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Дмитрия Артёменко, водители смогут оплачивать не более шести часов пользования этими парковками при условии непрерывного размещения транспортного средства в течение дня.

«Это не только позволит разгрузить парковочное пространство вдоль улично-дорожной сети, но и повысит оборачиваемость парковочных мест, чтобы каждый водитель, приехав на работу или по личным делам, смог найти свободное место для своего автомобиля», — считает чиновник.

Плоскостная парковка — одноуровневая площадка для временного размещения автотранспорта. Она оборудована системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и разметкой.

Оплачивать использование плоскостной парковки нужно в течение 20 минут с момента въезда на неё (при размещении автомобиля многодетной семьи — в течение 120 минут с момента въезда на парковку).

Кроме того, с 14 ноября по решению чиновников будет повышена стоимость платной парковки в центре города до 30 руб. в час. В других зонах цена пока останется прежней.

Напомним, чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало резкую критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».

Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00, в выходные — бесплатно.

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