За сутки в Пермском крае подтверждено 118 новых случаев COVID-19 Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 118 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 54 жителя в возрасте 60 лет и старше. Два пациента скончались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Пермском, Соликамском и Краснокамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 444 232. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 061 человек.

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