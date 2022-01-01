Андрей Стрельцов
«Молот» начал с победы домашнюю серию игр в первенстве ВХЛ
Пермская команда обыграла московскую «Звезду»
Первым соперником «Молота» в четырёхматчовой серии домашних игр стала столичная «Звезда».
В первом периоде команды обменялись голами, второй сыграли безрезультативно, а в заключительной трети матча пермским хоккеистам удалось забросить две шайбы. Итог встречи 3:1.
Авторами голов в пермской команде стали Дмитрий Белохонов, Александр Игошев и Арсений Ерохин.
Теперь 2 ноября также на своем льду «Молот» сыграет против тульского «АКМ».
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