Андрей Стрельцов

«Молот» начал с победы домашнюю серию игр в первенстве ВХЛ

Пермская команда обыграла московскую «Звезду»

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Первым соперником «Молота» в четырёхматчовой серии домашних игр стала столичная «Звезда». 

В первом периоде команды обменялись голами, второй сыграли безрезультативно, а в заключительной трети матча пермским хоккеистам удалось забросить две шайбы. Итог встречи 3:1. 

Авторами голов в пермской команде ​ стали Дмитрий ​ Белохонов, Александр Игошев и Арсений Ерохин.

Теперь 2 ноября также на своем льду «Молот» сыграет против тульского «АКМ».

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