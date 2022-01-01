Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Енисей» Победа в Красноярске досталась пермским баскетболистам на последней секунде встречи Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником пермского клуба был красноярский «Енисей». Игра завершилась победой гостей со счётом 76:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брайон Аллен, набравший 20 очков. Он же сделал последний результативный бросок в этом матче на последней секунде встречи, принеся победу пермской команде.

Следующий матч «Парма-Пари» проведёт в Перми с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 ноября.

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