Завершился стартовый модуль программы для руководителей АПК «Агро-МВА» Поделиться Твитнуть

фото: министерство АПК Пермского края

Руководители сельхозпредприятий Пермского края завершили первый модуль нового образовательного проекта «АГРО-МBA» (Master of Business Administration). Напомним, старт занятиям по подготовке управленческих кадров для агробизнеса в сентябре дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Всего участниками 14-месячного курса стали двадцать аграриев Прикамья. Программа рассчитана на опытных предпринимателей. Её участниками стали 20 аграриев Прикамья.

Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края:

— Одна из основных задач этой программы сделать так, чтобы бизнес был более эффективен и более рентабелен, чтобы на предприятиях внедрялись современные управленческие технологии, которые бы развивали сельское хозяйство нашего края.

Завершился модуль круглым столом, где обсуждали несколько тем «Создание кадрового потенциала», «Скорость технологического обновления» и «Актуальные проектные исследования, определяющие конкурентоспособность хозяйств.

Экспертами выступили представители отраслевой власти, науки и бизнеса: Татьяна Пестова, первый замминистра АПК ПК, выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров; Эдуард Сатаев, проректор по НИР ПГАТУ, к.сх.н., Сергей Пестриков, генеральный директор ООО «УК «Ударник», к.э.н., доцент ПНИПУ и ПГАТУ, выпускник программ MBA и DBA; Николай Акатов, д.э.н., руководитель Института повышения квалификации — РМЦПК.

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