Максим Артамонов В расписании пермского аэропорта появились рейсы «Победы» в Шереметьево Первый запланирован на 3 ноября Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

Авиакомпания «Победа», базирующаяся в московском «Внуково», с ноября начнёт обслуживать часть рейсов в аэропорту «Шереметьево». В том числе и один рейс из Перми. Это следует из расписания пермского аэропорта.

Первые два рейса №6512 «Пермь — Москва (Шереметьево)» запланированы на 3 и 6 ноября с вылетом в 5:30. С 17 ноября вылет рейса перенесут на 6 час. утра. При этом до конца года количество рейсов постепенно увеличится до семи дней в неделю.

Напомним, с 30 октября этого года по 25 марта 2023 года в пермском аэропорту Большое Савино действует зимнее расписание. Полёты будут осуществлять 14 авиакомпаний по 20 внутренним и четырём международным направлениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.