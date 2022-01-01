Андрей Стрельцов
«Молот» заключил контракты с братьями Ушениными
Хоккеисты долгое время выступали в элитном дивизионе отечественного хоккея
Братья Вячеслав и Владислав Ушенины будут выступать за Пермь. Об этом сообщила пресс-служба «Молота». Контракты уже подписаны сторонами.
Вячеслав и Владислав родились в Перми. Стали чемпионами МХЛ-Б, играя за ХК «Октан», а затем дебютировали в рамках ВХЛ в составе «Молота-Прикамье».
С 2014 года братья играют в КХЛ. В их карьере — выступление за хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь».
Возможно, что уже 31 октября Ушенины дебютируют за «Молот» в домашней игре против московской «Звезды».
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