За сутки в Прикамье подтверждён 91 новый случай COVID-19 Скончались три пациента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 91 новый случай COVID-19. Среди заражённых 44 жителя в возрасте 60 лет и старше. Скончались три пациента.

Наибольшее число заражённых выявлено в Березниковском и Лысьвенском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 444 114. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9059 чел.

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