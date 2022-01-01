Армен Гарслян стал почётным профессором ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Председатель Совета директоров «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян получил звание почётного профессора Пермского государственного национального исследовательского университета. Торжественная церемония присвоения звания состоялась 28 октября в ПГНИУ на пленарном заседании XII Пермского конгресса учёных-юристов.

В Пермском государственном университете Армен Гарслян получил первое высшее образование: в 1995 году он окончил юридический факультет. Армен Гайосович более 20 лет является благотворителем Пермского государственного национального исследовательского университета, состоит в Попечительском совете университета — органе, который налаживает связи между вузом, бизнес-сообществом и органами власти.

Учёный совет ПГНИУ присваивает звание почётного профессора общественным деятелям и политикам, внесшим существенный вклад в развитие университета.

— Я горжусь тем, что являюсь выпускником Пермского государственного университета. Со временем студенчества у меня связано много тёплых воспоминаний. Для меня сегодня важно, что в зале — мой учитель Виктор Михайлович Цодикович, — заявил Армен Гарслян. — Большая честь и большая ответственность — войти в ряды почетных профессоров ПГНИУ: людей выдающихся, успешных, сделавших много для развития не только вуза, но и нашего края и всей России. Я благодарен Учёному совету за это решение. Радостно, что наша связь с вузом не прервалась, а наоборот, укрепляется с каждым годом. Благодаря, в том числе, и нашей совместной работе, университет успешно развивается. У нас большие планы, и наша задача — воплотить их на практике.

«Метафракс Групп» и ПГНИУ системно сотрудничают в образовательной, научно-инновационной и информационной сферах. В работе задействованы три факультета: химический, экономический, юридический. Сотрудники «Метафракса» анализируют учебные программы вуза с точки зрения прикладного применения, читают лекции студентам, проводят мастер-классы, экскурсии на предприятия «Метафракс Групп», формируют научные коллективы и лаборатории. Другие важные направления совместной работы — привлечение инвестиций в НИОКР вузовских отраслевых разработок, проведение на базе университета исследовательских работ для компаний группы.

По сообщению пресс-службы «Метафракс Кемикалс»

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