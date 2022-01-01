Армен Гарслян стал почётным профессором ПГНИУ
Председатель Совета директоров «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян получил звание почётного профессора Пермского государственного национального исследовательского университета. Торжественная церемония присвоения звания состоялась 28 октября в ПГНИУ на пленарном заседании XII Пермского конгресса учёных-юристов.
В Пермском государственном университете Армен Гарслян получил первое высшее образование: в 1995 году он окончил юридический факультет. Армен Гайосович более 20 лет является благотворителем Пермского государственного национального исследовательского университета, состоит в Попечительском совете университета — органе, который налаживает связи между вузом, бизнес-сообществом и органами власти.
Учёный совет ПГНИУ присваивает звание почётного профессора общественным деятелям и политикам, внесшим существенный вклад в развитие университета.
— Я горжусь тем, что являюсь выпускником Пермского государственного университета. Со временем студенчества у меня связано много тёплых воспоминаний. Для меня сегодня важно, что в зале — мой учитель Виктор Михайлович Цодикович, — заявил Армен Гарслян. — Большая честь и большая ответственность — войти в ряды почетных профессоров ПГНИУ: людей выдающихся, успешных, сделавших много для развития не только вуза, но и нашего края и всей России. Я благодарен Учёному совету за это решение. Радостно, что наша связь с вузом не прервалась, а наоборот, укрепляется с каждым годом. Благодаря, в том числе, и нашей совместной работе, университет успешно развивается. У нас большие планы, и наша задача — воплотить их на практике.
«Метафракс Групп» и ПГНИУ системно сотрудничают в образовательной, научно-инновационной и информационной сферах. В работе задействованы три факультета: химический, экономический, юридический. Сотрудники «Метафракса» анализируют учебные программы вуза с точки зрения прикладного применения, читают лекции студентам, проводят мастер-классы, экскурсии на предприятия «Метафракс Групп», формируют научные коллективы и лаборатории. Другие важные направления совместной работы — привлечение инвестиций в НИОКР вузовских отраслевых разработок, проведение на базе университета исследовательских работ для компаний группы.
По сообщению пресс-службы «Метафракс Кемикалс»
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