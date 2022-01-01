С начала года в Пермском крае выявили 17 нелегальных финансовых компаний Всего в федеральном предупредительном списке — 46 «чёрных кредиторов» из Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России с января по сентябрь 2022 года выявил в Пермском крае 17 нелегальных участников финансового рынка, которые выдавали займы жителям региона незаконно. Как отметили в пресс-службе пермского отделения, большинство «чёрных кредиторов» работали под видом ломбардов и комиссионных магазинов.

По закону выдавать займы могут микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребкооперативы, состоящие в реестрах Банка России. Если их там нет, то их деятельность незаконна, а потребители могут быть обмануты.

«Легальный ломбард обязан оформить заемщику залоговый билет с условиями займа и застраховать объект залога. Нелегалы, как правило, игнорируют эти требования закона, — пояснил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Они также могут изменить условия договора в одностороннем порядке и продать заложенную вещь без согласия клиента».

Сведения о выявленных нелегальных финансовых компаниях Банк России вносит в предупредительный список с середины прошлого года. На сегодня в нем 7,2 тыс. организаций, в том числе 46 — из Пермского края.

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