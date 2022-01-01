Максим Артамонов Пермскому оппозиционеру Окуневу пришла повестка из полиции В отношении него хотят составить протокол о неуважении власти Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Бывший депутат Заксобрания Пермского края, оппозиционер Константин Окунев получил повестку для явки в полицию с целью составления протокола об административном правонарушении. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте, опубликовав фотографию документа.

В повестке сообщается, что в отношении Окунева ведётся производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.1 КоАП — распространение в Интернете информации, выражающей «неуважение к обществу, государству, государственным символам, Конституции России или органам власти».

Как уточнил сам оппозиционер, повестка пришла из РОВД Дзержинского района на составление уже пятого по счёту протокола с начала спецоперации. Окунев связывает это с критическими высказываниями в отношении российского президента в соцсетях.

«Честно говоря, не помню, где я опять проштрафился на счёт Путина — по крайней мере, последние полгода на личности не переходил точно, всегда называя его не иначе как Геополитик (что уже смешно, конечно, но точно ненаказуемо) или Владимир Ясно Солнышко», — написал он.

Напомним, летом этого года Дзержинский райсуд Перми рассмотрел четыре административных дела в отношении политика, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России (два протокола) и использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 118 тыс. руб. Все четыре решения были обжаловали в кассации. Заседаний по этим делам пока не было.

Кроме того, у Окунева три раза без объяснений блокировали страницу ВКонтакте. В связи с этим он подал иск в Московский суд на Генпрокуратуру.













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