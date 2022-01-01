Елена Синица В Перми два года нельзя будет проехать по ул.Локомотивной Ограничение начнёт действовать с 4 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 4 ноября 2022 года до 1 октября 2024 года будет временно ограничено движение транспорта по ул. Локомотивной. Об этом сообщает администрация города.

Поясняется, что речь идёт о дороге по ул. Локомотивной в районе пересечения с ул. 2-й Шоссейной. Причина — строительство автодороги «Переход улицы Строителей — площадь Гайдара».





Ранее сообщалось, что в Перми участок ул.Уинской будет закрыт на девять месяцев.

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