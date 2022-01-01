Елена Синица В Перми участок ул.Уинской будет закрыт на девять месяцев Речь идёт об участке от ул. Юрша до дома №9 по ул. Старцева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на девять месяцев закроют движение по участку ул.Уинской. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Поясняется, что речь идёт об участке от ул. Юрша до дома №9 по ул. Старцева. Здесь проехать будет нельзя с 4 ноября по 5 августа. Объехать закрытый участок можно будет по ул.Пушкарской.





Закрытие движения связано со строительством перехода «Улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная», добавили в ведомстве.

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