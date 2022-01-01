Елена Синица
Высота снежного покрова в регионе достигла 24 см
Такой показатель зафиксирован в Губахе 29 октября
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Высота снежного покрова в Губахе утром 29 октября достигла 24 см. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
На втором месте по этому показателю оказалась Чердынь (13 см). В Губахе и Чердыни за последние 36 часов выпало по 16 мм осадков в виде снега, говорят метеорологи.
В Перми также зафиксирован первый существенный снежный покров с начала осени. Сегодня утром его высота достигала 6 см. В южной части региона снега пока нет, добавили метеорологи.
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