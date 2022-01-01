Елена Синица Жительница Краснокамска похитила с чужих банковских карт порядка 220 тыс. руб. От мошенницы пострадали жители разных регионов страны Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жительница Краснокамска похитила с чужих банковских карт порядка 220 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 2020 и 2021 году женщина приобретала сим-карты различных операторов и дистанционно похищала у жителей разных регионов свыше 220 тыс. руб. Среди пострадавших были жители городов Москвы, республики Дагестан, Свердловской, Курганской, Челябинской областей.





Женщина использовала абонентские номера бывших владельцев с подключенными на них услугами «мобильный банк». С помощью приходящих смс-паролей она получала доступ к их счетам и переводила деньги себе. Всего у злоумышленницы изъяли порядка 170 сим-карт.





Сейчас она обвиняется в совершении 25 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.

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