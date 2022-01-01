В Прикамье с 3 по 6 ноября не будут принимать документы на оформление недвижимости Это связано с проведением плановых технических работ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 17:00 (мск) 3 ноября до 23:59 (мск) 6 ноября не будет вестись приём документов по услугам Росреестра по оформлению недвижимости и выдачи сведений из ЕГРН в офисах Многофункционального центра «Мои документы», об этом сообщили в пресс-службе минимущества.

Это связано с проведением плановых технических работ. Отмечается, что перерыв приходится на праздничные и выходные нерабочие дни.

В указанный период будет недоступен приём обращений на предоставление государственных услуг Росреестра, включая услуги в учётно-регистрационной сфере и предоставление сведений ЕГРН из любых источников, в том числе офисов МФЦ, «Личного кабинета» на официальном сайте ведомства, портала Госуслуг, информационной системы нотариата, веб-сервисов Росреестра (СПД-3), СМЭВ.

Отмечается, что работы служба проводит «для улучшения качества, безопасности и стабильности сервисов Росреестра в интересах граждан».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.