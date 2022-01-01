Пилоты сообщили о технических неполадках во время полёта из Москвы в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 28 октября, при выполнении рейса SBI1159 по маршруту Москва-Пермь командир воздушного судна сообщил о проблеме с наддувом кабины, передаёт telegram-канал Aviaincident.

В 5 час. 33 мин. пилот запросил разрешение на набор высоты. После маневра работа системы восстановилась, и самолёт продолжил рейс на аэродром назначения.

Рейс выполнялся на самолёте А-320 авиакомпании «Сибирь».

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