Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем её эффекты будут проинфляционными за счёт усиления ограничений на стороне предложения.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.





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