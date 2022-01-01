Максим Артамонов Во втором квартале жители Прикамья перестали закупать продукты впрок Ритейлеры фиксируют возвращение тенденций потребления к привычным Поделиться Твитнуть

По итогам второго квартала 2022 года в продуктовой сети «Магнит» зафиксировано возвращение тенденций потребления к привычным, без эффекта закупок впрок. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе сети.

«В продовольственных форматах бакалейные товары, молочная продукция и кондитерские изделия были самыми быстрорастущими категориями во втором квартале, в формате дрогери самые сильные результаты продемонстрировали категории уход и гигиена и бытовая химия», — добавили в организации.



В сети также отметили растущую среди покупателей популярность дискаунтеров — магазинов с базовым ассортиментом качественных товаров по цене в среднем на 15% ниже, чем на аналогичные позиции в магазинах у дома.

За последнюю декаду сентября отмечено снижение онлайн-оборота в категории доставка продуктов из супермаркетов (по стране средний чек по сравнению с периодом с 7 по 16 сентября снизился с 2 681 до 2 332 руб.)



Как отмечали аналитики платежной инфраструктуры Cloud, россияне стали реже покупать различные деликатесы: дорогие виды сыров и колбас, морепродукты, красную рыбу, полуфабрикаты. В то же время вырос спрос на товары длительного хранения: крупы, макароны, сахар, муку, рыбные и мясные консервы.



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