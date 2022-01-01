Елена Синица В Перми снова запустят трамвай №3 На маршруте будет работать два вагона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 31 октября снова запустят трамвай №3 «Красный Октябрь — Станция Пермь II». Об этом сообщает администрация города.

Поясняется, что маршрут свяжет микрорайон Парковый с предприятиями вдоль улицы Дзержинского, проходными Пермского университета и железнодорожным вокзалом. В то же время прекратит работу компенсационный автобусный маршрут №88.





Как и прежде, на трамвайном маршруте будет работать два вагона, добавили в горадминистрации.

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