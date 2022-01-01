Елена Синица Пермяки стали дольше общаться по телефону Продолжительность разговоров в среднем составляет 15,2 минуты Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно результатам исследования Big Data, пермяки стали дольше разговаривать по телефону. Об этом сообщает пресс-служба филиала «МТС» в Пермском крае.

Так, продолжительность разговоров пермяков в конце сентября выросла на 9% и суммарно составляет 15,2 мин. в сутки.





Количество разговоров на человека в регионе увеличилось на 2%. В среднем, на последней неделе сентября пермяки совершали по семь звонков в день.





Больше других на Урале долгие разговоры любят жители Кургана (18,4 мин. в день), Челябинска (17,8 мин. в день) и Оренбурга (16,2 мин. в день). Самыми немногословными оказались жители Екатеринбурга (14,8 мин. в день).

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