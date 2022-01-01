Елена Синица За год объём выданных потребкредитов в Пермском крае снизился на 28,7% В третьем квартале 2022 года этот показатель составил 13,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В третьем квартале 2022 года объём выданных потребкредитов в Пермском крае составил 13,1 млрд руб. Это на 28,7% меньше, чем годом ранее ( в третьем квартале 2021 — 18,4 млрд руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике объёмов выдачи потребкредитов, занимая 17-ое место.





В целом по стране за этот период было выдано потребительских кредитов на сумму 0,86 трлн руб. или на 27,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 3 кв. 2021 года — 1,18 трлн руб.).





Наибольший объём выданных потребкредитов отмечен в Москве (97,0 млрд руб.), Московской области (61,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (41,7 млрд руб.), Свердловской области (31,2 млрд руб.) и Республике Татарстан (28,1 млрд руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.