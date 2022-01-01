Елена Синица

В Перми эвакуировали людей из корпуса педуниверситета

Росгвардия провела проверку

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пггпу

  Константин Долгановский

В Перми эвакуировали людей из корпуса педагогического университета (ПГГПУ). Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

Как пояснили в ведомстве, в корпусе на первом этаже был замечен оставленный рюкзак. По правилам безопасности трогать руками оставленные вещи нельзя,  нужно сразу вызывать полицию. Руководство вуза приняло правильное решение - эвакуировать студентов и персонал, как и положено по инструкции.

Росгвардия провела проверку, и как выяснилось, это оказался обычный студенческий рюкзак. Безопасности людей ничего не угрожает.

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