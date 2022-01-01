Елена Синица В Прикамье опубликовали рейтинг лучших и худших управляющих компаний Всего в рейтинг вошли 344 управляющих компании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье опубликовали рейтинг лучших и худших управляющих компаний по итогам третьего квартала. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН Пермского края.

Всего в рейтинг вошли 344 управляющих компании. Первое место заняла управляющая компания ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», второе место поделили 45 УК, набравшие по 30 баллов. Худшими признаны: ООО «УК «РЭУ-1», ООО «УК «Регион Чусовой», ООО «ДМУК».





Поясняется, что качество управляющих компаний оценивалось по количеству проведенных проверок, нарушений, постановлений о привлечении к административной ответственности, полноте информации в ГИС ЖКХ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.