«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским аграрно-технологическим университетом Поделиться Твитнуть

Компания «Уралкалий» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности.

В рамках соглашения стороны планируют осуществлять подготовку квалифицированных кадров для калийного производства, совместное проведение прикладных научно-исследовательских работ по проблемам использования агрохимии и почвенно-экологического мониторинга, а также исследований эффективности применения различных видов удобрений.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Сотрудничество «Уралкалия» с Пермским аграрно-технологическим университетом будет способствовать внедрению в АПК Пермского края лучших научных методик и инновационных технологий и обеспечит платформу для подготовки инженерно-технических специалистов с высоким уровнем компетенций.

Алексей Андреев, и.о. ректора ПГАТУ:

— «Уралкалий» — один из лидеров калийной промышленности России и один из самых привлекательных работодателей региона, в том числе и для выпускников нашего вуза. Прохождение учебных и производственных практик обучающихся станет залогом для трудоустройства. Уверен, что соглашение повысит научно-исследовательский потенциал вуза и придаст новый импульс развитию аграрного сектора экономики.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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