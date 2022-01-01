Анна Брюханова В Перми двоих детей изъяли из семьи из-за угрозы их жизни Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В отделение судебных приставов по Кизелу и Александровску Пермского края поступил исполнительный документ о передаче восьмимесячной девочки и трёхлетнего мальчика органам опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Сообщается, что проблемная семья состояла на учёте. Мать детей страдала от наркотической зависимости и не смогла её побороть.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Детей отвезли в больницу, чтобы врачи провели исследования и оценили состояние их здоровья.

У матери есть возможность навещать сына и дочь. Если женщина изменит образ жизни и избавится от зависимости, то сможет вернуть опеку над детьми.





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