Елена Синица
В Прикамье заключённый призывал к осуществлению терроризма после освобождения
За это его приговорили к двум годам лишения свободы
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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданину Российской Федерации за призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
Поясняется, что Копысов А.Б. отбывал наказание в ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю за совершение особо тяжких преступлений. Он призывал заключённых колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Их деятельность запрещена в России.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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