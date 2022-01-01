Елена Синица В Прикамье заключённый призывал к осуществлению терроризма после освобождения За это его приговорили к двум годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Исправительная колония №30

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданину Российской Федерации за призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

Поясняется, что Копысов А.Б. отбывал наказание в ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю за совершение особо тяжких преступлений. Он призывал заключённых колонии после освобождения участвовать в боевых действиях на стороне международных террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида». Их деятельность запрещена в России.





В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.





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