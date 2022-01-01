Цена ДК им. Чехова в Перми снизилась до 75 млн руб. Ранее мэрия собиралась купить объект за 80 млн Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермской инвесткомиссией согласовано заключение новой сделки по приобретению в муниципальную собственность ДК им. Чехова (Пермь, ул Репина,20) и земельных участков под ним. Уена недвижимости составит около 75 млн руб. Об сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, летом этого года стало известно, что ДК им. Чехова будет выкуплен в муниципальную собственность за 80,35 млн руб. Решение разрешить мэрии Перми выкупить здание с земельными участками приняли депутаты Пермской гордумы на пленарном заседании 28 июня.

Позднее при проверке ДК прокуратура обнаружила, что в нём есть защитное сооружение — бомбоубежище. Информации об этом не было в технической документации и в Едином госреестре недвижимости.

В связи с этим приобретение ДК в муниципальную собственность пермскими властями было отложено, до пересчёта суммы покупки в сторону уменьшения.

ДК им. Чехова был построен в 1957 году работниками кабельного завода. Затем он переходил от одной коммерческой организации к другой и в итоге оказался в собственности ООО «Недвижимость+». В апреле 2022 года стало известно о планах на выкуп объекта в муниципальную собственность.

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