Елена Синица В Прикамье в выходные ожидается холодная погода со снегом и дождём Температура воздуха опустится до 0˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие дни в Пермском крае похолодает до 0˚. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В пятницу, 28 октября, в центральной части региона ожидаются снегопады. Сильные осадки ожидаются на севере края, более слабые пройдут в Перми. Температура воздуха не превысит -2…+1˚.





К утру субботы на севере и востоке края выпадет 10-15 мм осадков. В Перми также может образоваться временный снежный покров, но он растает уже днём в субботу, так как ожидается потепление до +3˚.





В воскресенье существенных осадков не будет, но днем усилится южный ветер с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ожидается ночью 0…-2˚ (на востоке до -5˚), а днем -1…+2˚.





В понедельник осадки ожидаются по всей территории края, в виде дождя и мокрого снега при температуре воздуха 0…+2˚. В Перми возможен мокрый снег с дождем без установления снежного покрова, по северной половине края — мокрый снег.

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