Елена Синица Запущено движение по путепроводу на подъезде к Чусовскому мосту Речь идёт о развязке в районе ул. Цимлянской Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал губернатора края Дмитрия Махонина

В Перми запустили движение по путепроводу новой развязки в районе ул. Цимлянской. Это один из подъездов к новому Чусовскому мосту. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, на данный момент подрядчик завершает работы по укладке асфальта на левом направлении Восточного обхода. После этих работ развязка будет открыта полностью.

Также завершаются работы на развязке в районе ул. Корсуньской. Там осталось закончить лестничные сходы и установить дорожные знаки.





Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае завершается строительство примыкающих к Чусовскому мосту развязок. По плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.













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