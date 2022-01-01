Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Автодор» Это вторая подряд победа пермского клуба на своей площадке Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«БК «Парма» провела очередную игру в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В Перми подопечные Евгения Пашутина нанесли поражение саратовскому «Автодору" со счётом 89:83.

Наибольшее количество очков в этой встрече набрал американский разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон. Он принёс своей команде 29 очков.





«Парма» после двух побед на домашней арене занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующем туре пермский клуб 31 октября сыграет в Красноярске против местного «Енисея».

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