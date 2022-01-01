Анна Брюханова За сезон в Прикамье ликвидировано 117 лесных пожаров Более 88% пожаров ликвидированы в первые сутки Поделиться Твитнуть

пожар в Гайнском лесничестве / фото: Пермский лесопожарный центр

В 2022 году, за пожароопасный сезон с мая по октябрь, в Пермском крае было зафиксировано 117 лесных пожаров на площади в 299 га. В течение первых суток ликвидировалось 88% возгораний. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

Порядка половины всех пожаров возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, 35% — из-за сложных погодных явлений. Причина остальных пожаров остаётся неизвестной.

В этом году финансирование профилактики лесных пожаров было увеличено в 2,7 раза за счёт федеральных средств и составило 274 млн руб. Дополнительно на покупку лесопожарной техники было выделено 70 млн руб. По объёму финансирования Пермский край занял первое место в Приволжском ФО.

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