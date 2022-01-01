Анна Брюханова За помощью к властям Пермского края обратились 1754 семьи мобилизованных жителей В семьях призванных на службу прикамцев насчитывается более 2,5 тыс. детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжают собирать информацию о семьях мобилизованных с целью их поддержки. Этот вопрос краевые власти обсудили в рамках заседания правительства Прикамья.

Как сообщил Павел Фокин, краевой министр социального развития, в семьях мобилизованных проживают порядка 2,5 тыс. детей, 400 пожилых людей, в том числе 49 человек с ограниченными возможностями. Непосредственная работа сейчас проводится с 1754 семьями.

Министр отметил, что планируется выделить дополнительные средства на выплаты в 15 тыс. руб. для детей мобилизованных. На данный момент собрано порядка тысячи заявлений на 1,5 тыс. детей. Напомним, что в начале недели власти говорили о 400 заявлениях на выплаты.

Порядка 485 семей обратились к властям за решением бытовых вопросов: помочь с уходом за пожилыми родителями, доставить лекарства, приобрести дрова и прочими. Для решения этих вопросов дополнительно привлекаются волонтерские организации.

Около 1100 семей направили обращения с просьбой предоставить кредитные каникулы и юридическую помощь. За психологической поддержкой обратились 125 семей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.