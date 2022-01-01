Елена Синица Краевой минсоц получил 397 заявлений на выплаты детям мобилизованных На данный момент матпомощь получили 87 детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой минсоц начали поступать заявления о выплатах детям мобилизованных. Всего на сегодняшний день поступило 397 заявлений на 592 ребёнка. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

По его словам, выплаты начались ещё в пятницу. На данный момент матпомощь получили 87 детей. Планируется, что все заявления будут отработаны до конца текущей недели, говорит Махонин.





Ранее сообщалось, что власти Прикамья приняли решение об единовременной матпомощи детям мобилизованных. Матпомощь начислят в размере 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка и на детей, обучающихся очно в вузах и сузах, в возрасте до 23 лет.

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