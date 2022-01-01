Оборот розничной торговли в Пермском крае снизился на 7,5% Поделиться Твитнуть

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-сентябре 2022 года сложился в сумме 488 млрд руб. (92,5% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах).

Доля непродовольственных товаров за девять месяцев года составила 50,1%, доля пищевых продуктов — 49,9%.

Оборот розничной торговли края в исследуемый период на 97% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3%.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме почти 21,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,1% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 октября 2022 года составил 41,5 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли.

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