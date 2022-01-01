Максим Артамонов Депутаты Госдумы приняли закон об альтернативной службе в период мобилизации Альтернативнослужащих оставят на своих местах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.



В закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» будет добавлена статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно ей, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в этих организациях.



При этом те россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, на время мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.



Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин объявил, что все мобилизационные мероприятия в стране закончатся через две недели — к 1 ноября, а в рамках частичной мобилизации дополнительных мер не планируется.



Традиционный осенний призыв срочников начнётся 1 ноября. В этом году он стартует на месяц позже из-за мобилизационных мероприятий. В армию призовут 120 тыс. человек.



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