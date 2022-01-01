Максим Артамонов Путин заявил о завершении мобилизации в течение двух недель С 1 ноября в России начинается осенний призыв Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Астане, рассказал о ходе мобилизации в стране и сроках её завершения.





По его словам, все мобилизационные мероприятия в стране закончатся через две недели, а в рамках частичной мобилизации дополнительных мер не планируется. Из заявленных 300 тыс. человек сейчас мобилизовано 222 тыс. резервистов. При этом 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тыс. «выполняют боевые задачи».





Путин считает, что «сейчас нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае пока», а «Россия не ставит своей целью уничтожение Украины как государства».





Напомним, традиционный осенний призыв срочников начнётся с 1 ноября. В этом году он стартует на месяц позже из-за мобилизационных мероприятий. В армию призовут 120 тыс. человек.





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