Анна Брюханова Пермскому фельдшеру, оказавшему помощь пострадавшим во время стрельбы в ПГНИУ, вручили награду Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 27 октября шестерым жителей Прикамья были вручены государственные награды.

Медалью «За спасение погибавших» награждена Анна Никитина, заведующая здравпунктом Елизаветинской больницы Перми. Медик была отмечена за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Алла Никитина работала фельдшером в ПГНИУ и оказывала первую помощь пострадавшим во время стрельбы 20 сентября 2021 года.

Орденов ««За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены Александр Барях, директор Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, и Александр Черных, главный научный сотрудник центра.

Заведующая лаборатории филиала ПФИЦ УрО РАН Ирина Ившина награждена Орденом Дружбы.

«За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность» награжден Рашид Дзунза, председатель ПГОО «Ветераны Пермских моторов». Общественник удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоено Валерию Устюжанину, машинисту подъемника филиала ООО «Аргос-Чурс» (г. Чернушка).

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