Елена Синица В Пермском крае средний размер «займа до зарплаты» в сентябре составил 7,9 тыс. руб. Это на 0,7% меньше, чем в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре 2022 года средний размер микрозайма в Пермском крае составил 7900 руб. Это на 0,7% меньше, чем в августе (7953 руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, с таким показателем край входит в ТОП-30 регионов-лидеров по динамике среднего размера микрозайма. Пермский край занимает в этом рейтинге 30-е место.





В целом по стране этот показатель составил 9,06 тыс. руб. За прошедший месяц данный показатель почти не изменился, снизившись всего на 0,2% (в августе 2022-го — 9,08 тыс. руб.).





Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2022 года был зафиксирован в Москве (10,97 тыс. руб.), Ростовской области (10,56 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,28 тыс. руб.), а также в Московской (9,91 тыс. руб.) и Воронежской (9,71 тыс. руб.) областях.

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