В Перми в День народного единства запретят розничную продажу алкоголя Ограничения будут действовать 4 ноября Поделиться Твитнуть

В День народного единства, 4 ноября, в Перми будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города.

В ведомстве сослались на постановление правительства Пермского края № 755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», где есть перечень праздничных дней, когда розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при оказании услуг общественного питания.

Нарушение требований может повлечь значительные штрафы: на должностных лиц до 40 тыс. руб., на юридических — до 300 тыс. руб.

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