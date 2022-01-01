Елена Синица В ближайшие дни в десятках домов Перми не будет холодной воды Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

В ближайшие дни в десятках домов Перми не будет холодной воды. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 28 октября с 09:30 до 13:00 холодной воды не будет на ул. Юрия Смирнова, 9 и Комсомольском проспекте, 71. В тот же день, но с 14:00 до 17:00 отключение запланировано на ул. Дружбы, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30.





Кроме этого, с 09:30 28 октября и до того же времени 29 октября холодную воду отключат по адресам: ул. Новгородская 1-я, 63, Новгородская 2-я, 56, Новгородская 3-я, 53, Новгородская 4-я, 48, Новгородская 5-я, 39, Новгородская 6-я, 26, ул. Туркина, 79 и ул. Целинная, 96.





Затем с 09:00 до 18:00 29 октября отключение воды планируется на ул. Островского, 66 и 68. В этот же день, но до 19:00 отключат воду на ул. Мира, 3, 4, 5, 5а, 7а и Сивкова, 16.

С полным перечнем домов, которые попадут под отключение в ближайшее время, можно ознакомиться здесь

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